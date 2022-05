Giro d’Italia 2022: Koen Bouwman fa sua la Maglia Azzurra, gli basta arrivare a Verona (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022 è arrivato un importante verdetto: Koen Bouwman ha matematicamente vinto la Maglia Azzurra relativa alla classifica dei GPM. Ovviamente per ufficializzare la vittoria dovrà portare a termine il Giro, arrivando a Verona tra due giorni. L’olandese della Jumbo-Visma ha iniziato la sua cavalcata nella frazione numero 7, quella che da Diamante portò a Potenza e che lo vide anche arrivare al traguardo a braccia alzate. Dal GPM del Monte Sirino di quella tappa al Kolovrat di oggi, i punti accumulati da Bouwman sono arrivati già a 276. I GPM rimasti da qui al termine sono cinque, e anche se rimane ancora la Cima Coppi del Passo Pordi, il punteggio del ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante la diciannovesima tappa delè arrivato un importante verdetto:ha matematicamente vinto larelativa alla classifica dei GPM. Ovviamente per ufficializzare la vittoria dovrà portare a termine il, arrivando atra due giorni. L’olandese della Jumbo-Visma ha iniziato la sua cavalcata nella frazione numero 7, quella che da Diamante portò a Potenza e che lo vide ancheal traguardo a braccia alzate. Dal GPM del Monte Sirino di quella tappa al Kolovrat di oggi, i punti accumulati dasono arrivati già a 276. I GPM rimasti da qui al termine sono cinque, e anche se rimane ancora la Cima Coppi del Passo Pordi, il punteggio del ...

