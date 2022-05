Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: “Era assente” (Di venerdì 27 maggio 2022) Cristiana Ciacci è nata nel 1974 dalla storia tra Little Tony e Giuliana Brugnoli i quali si sono sposati esattamente nel 1972. Lui all’epoca era un’ artista piuttosto famoso mentre lei era un’hostess di voli a lungo raggio. I due sono stati molto innamorati, ma poi improvvisamente ci sarebbe stata una crisi che ha portato i due alla separazione. È stato in quel momento che Cristiana ha iniziato a soffrire La solitudine. La figlia di Little Tony ha da sempre amato la musica proprio come il padre, ma per via di alcuni problemi purtroppo non ha potuto perseguire la carriera da artista e cantante. La cantante e ballerina di successo ha fondato la Little Tony Family nel 2013, poco dopo la morte del padre, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)è nata nel 1974 dalla storia trae Giuliana Brugnoli i quali si sono sposati esattamente nel 1972. Lui all’epoca era un’ artista piuttosto famoso mentre lei era un’hostess di voli a lungo raggio. I due sono stati molto innamorati, ma poi improvvisamente ci sarebbe stata una crisi che ha portato i due alla separazione. È stato in quel momento cheha iniziato a soffrire La solitudine. Ladiha da sempre amato la musica proprio come il padre, ma per via di alcuni problemi purtroppo non ha potuto perseguire la carriera da artista e cantante. La cantante e ballerina di successo ha fondato laFamily nel 2013, poco dopo la morte del padre, con ...

