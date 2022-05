Bonus psicologo, Speranza firma decreto: garantirà contributi di 600 euro per cittadini con Isee sotto i 50 mila euro (Di venerdì 27 maggio 2022) "Ho firmato oggi il decreto che attiva il Bonus psicologico. È un primo passo". L’annuncio è del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il finanziamento è di 10 milioni di euro. Il contributo sarà riconosciuto, fino a un massimo di 600 euro, ai cittadini con un reddito Isee fino a cinquantamila euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) "Hoto oggi ilche attiva ilpsicologico. È un primo passo". L’annuncio è del ministro della Salute, Roberto. Il finanziamento è di 10 milioni di. Il contributo sarà riconosciuto, fino a un massimo di 600, aicon un redditofino a cinquanta. L'articolo .

