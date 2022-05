Roma, trovato nel Tevere il corpo di un turista americano di 21 anni (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di oggi, 26 maggio, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel Tevere: ad avvistarlo, nei pressi di Ponte Sisto, sono stati i vigili del fuoco, che hanno provveduto immediatamente ad avvisare la polizia. Sul posto anche la polizia fluviale. Si tratta di un turista americano di 21 anni, Elija Oliphamt, nato a Dallas ma nella Capitale per una vacanza con la famiglia. Si erano perse le sue tracce da due giorni, e i genitori avevano denunciato la sua scomparsa, segnalandola anche in tv. La Procura di Roma disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, non si conoscono dettagli o conferme sui possibili segni di violenza sul corpo del ragazzo. Sul caso indaga il commissariato di TrasTevere. Leggi anche: Omicidio ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di oggi, 26 maggio, il cadavere di un uomo è stato rinel: ad avvistarlo, nei pressi di Ponte Sisto, sono stati i vigili del fuoco, che hanno provveduto immediatamente ad avvisare la polizia. Sul posto anche la polizia fluviale. Si tratta di undi 21, Elija Oliphamt, nato a Dallas ma nella Capitale per una vacanza con la famiglia. Si erano perse le sue tracce da due giorni, e i genitori avevano denunciato la sua scomparsa, segnalandola anche in tv. La Procura didisporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, non si conoscono dettagli o conferme sui possibili segni di violenza suldel ragazzo. Sul caso indaga il commissariato di Tras. Leggi anche: Omicidio ...

