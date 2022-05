Motomondiale: Bagnaia, 'errore Le Mans alle spalle, Mugello posto ideale per ripartire' (Di giovedì 26 maggio 2022) Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) - “A volte capita di fare degli errori, il mio a Le Mans è stato abbastanza grosso. Pazienza. Ho avuto tempo per imparare dagli errori, qui al Mugello è il posto migliore per ripartire". Così Francesco Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Italia al Mugello. "Lo scorso anno non è andata bene perché mi sono ritirato ma la Ducati è sempre stata veloce qui -prosegue Bagnaia-. Cerchiamo di concentrarci sul campionato e goderci il fine settimana”. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) - “A volte capita di fare degli errori, il mio a Leè stato abbastanza grosso. Pazienza. Ho avuto tempo per imparare dagli errori, qui alè ilmigliore per". Così Francescoin conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Italia al. "Lo scorso anno non è andata bene perché mi sono ritirato ma la Ducati è sempre stata veloce qui -prosegue-. Cerchiamo di concentrarci sul campionato e goderci il fine settimana”.

