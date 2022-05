Conference League, Roma in festa fino all’alba: cori e fuochi d’artificio nella Capitale – Foto e video (Di giovedì 26 maggio 2022) La festa a Roma è durata fino all’alba. Tra cori e bandiere, i tifosi giallorossi hanno festeggiato tutta la notte la vittoria della Conference League. Dopo la partita giocata contro il Feyenoord a Tirana, la Capitale è esplosa di cori e caroselli nelle zone centrali, da Campo de’ Fiori a Lungotevere, fino ai fuochi d’artificio di Testaccio e Garbatella. La gioia incontenibile dei tifosi non ha provocato nessuna criticità o disagio, con circa mille uomini delle forze dell’ordine schierate lungo il perimetro del centro storico. Dopo aver invaso l’Olimpico, ieri riempito di 50 mila persone, i tifosi giallorossi hanno fatto nottata accogliendo in 3 mila i giocatori atterrati a ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Laè durata. Trae bandiere, i tifosi giallorossi hanno festeggiato tutta la notte la vittoria della. Dopo la partita giocata contro il Feyenoord a Tirana, laè esplosa die caroselli nelle zone centrali, da Campo de’ Fiori a Lungotevere,aidi Testaccio e Garbatella. La gioia incontenibile dei tifosi non ha provocato nessuna criticità o disagio, con circa mille uomini delle forze dell’ordine schierate lungo il perimetro del centro storico. Dopo aver invaso l’Olimpico, ieri riempito di 50 mila persone, i tifosi giallorossi hanno fatto nottata accogliendo in 3 mila i giocatori atterrati a ...

acmilan : Congratulations to @OfficialASRoma on winning the @europacnfleague ?? Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ?? - OfficialASRoma : ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - persemprecalcio : ??Josè #Mourinho ha parlato della vittoria della #Roma in #ConferenceLeague ottenuta contro il #Feyenoord in finale?? - alefromearth : Lo diciamo? Lo diciamo. GRAZIE MISTER FONSECA PER AVERCI FATTO ARRIVARE IN CONFERENCE LEAGUE -