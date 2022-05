Milan, Kalulu: “Non ho giocato per 4 mesi. Vi racconto il mio esordio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha raccontato il suo esordio in rossonero, arrivato in Europa League contro lo Sparta Praga Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pierre, difensore del, ha raccontato il suoin rossonero, arrivato in Europa League contro lo Sparta Praga

Advertising

AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro in sede a Casa #Milan con l'agente di #Kalulu. Colloquio molto positivo, serve sistema… - AntoVitiello : L'agente di Pierre #Kalulu a Milano, parlerà con la dirigenza del #Milan del rinnovo (con adeguamento economico) de… - EKruger9 : RT @MilanNewsit: Kalulu: 'Nella prima partita al Milan mi ero talmente impegnato che non sentivo la pressione. San Siro è casa' https://t.c… - PianetaMilan : #Milan, #Kalulu: “Non ho giocato per 4 mesi. Vi racconto il mio esordio” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Kalulu: 'Quando firmi un contratto nessuno ti tiene la mano. Se sbagli, è una tua decisione': Pierre Kalulu, difens… -