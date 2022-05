Mafia | arresti Palermo | ' spasmodica ricerca nuovi affiliati rispettosi regole comportamento' **

(Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - Nel corso di una documentata riunione del vertice mafioso, sarebbe stato rimproverato al capo famiglia della Noce, l'avvenuto aumento di nuove attività commerciali che andavano sottoposte a un più incisivo controllo della famiglia mafiosa, sicché quest'ultimo si sarebbero impegnato a fare il possibile per riportare il territorio e le relative attività economiche sotto il totale controllo della famiglia mafiosa, nonostante fosse conscio dei rischi connessi ad una sua sovraesposizione nella riscossione del pizzo. E' uno dei retroscena emersi dall'operazione che all'alba ha portato i n carcere nove persone a, accusate di associazione mafiosa. "Il rispetto delledi cosa nostra per gli associati sarebbe il leitmotiv dell'intera indagine,sarebbe risultata, inoltre, la ...

7.00,blitz contro clan Noce,9Operazione antimafia contro il clan del rione Noce a Palermo, la famiglia che era "nel cuore" di Totò Riina. La Polizia ha eseguito 9 ordinanze cautelari (8 in ......locali sono incandidabili se siano stati condannati in via definitiva per delitti die ...sono provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che limitano libertà fondamentali dell'individuo (...A Catania e Imola la guardia di finanza ha eseguito 3 arresti per mafia, estorsione e traffico di droga. L'operazione "Reset" del Nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle ha acceso ...nei confronti di 9 indagati , di cui 8 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.