La Roma vince la Conference League: un gol di Zaniolo stende il Feyenoord (Di mercoledì 25 maggio 2022) a Tirana. Jose Mourinho sceglie la formazione tipo: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) a Tirana. Jose Mourinho sceglie la formazione tipo: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez , ...

Advertising

GoalItalia : ?????????? Dopo 12 anni un'italiana trionfa in Europa: la Roma vince la prima edizione della Conference League ??… - gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - DiMarzio : #UECL | La ?@OfficialASRoma? vince contro il #Feyenoord e conquista la #ConferenceLeague - Francesco4192 : RT @GoalItalia: ?????????? Dopo 12 anni un'italiana trionfa in Europa: la Roma vince la prima edizione della Conference League ?? #RomaFeyenoor… - iamladyM_96 : RT @GiusCandela: La Roma vince, Mourinho vince. Una piccola luce per il calcio italiano in Europa. #RomaFeyenoord -