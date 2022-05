Juan Jesus messaggio da brividi: “Napoli non è un’occasione, è il destino! Quella telefonata che ti cambia la vita…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Juan Jesus ha pubblicato un bellissimo messaggio sui propri canali social dedicato al Napoli e a tutti i tifosi partenopei. Juan Jesus, difensore del Napoli, prima di partire per le vacanze ha voluto dedicare un messaggio alla squadra azzurra e ai tifosi partenopei: “Che dire? Ho preso un volo, ho lasciato Napoli per le vacanze. Ho ripensato a quel che è stato. Un anno fa mi allenavo da solo. Con rabbia. Pensavo: datemi l’occasione giusta e vediamo. Non mi interessa nient’altro. Solo la telefonata giusta…vibra il telefono, un lampo azzurro: “Juan c’è il Napoli”. La luce. Non era un’occasione, era il mio destino”. Juan Jesus ha poi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha pubblicato un bellissimosui propri canali social dedicato ale a tutti i tifosi partenopei., difensore del, prima di partire per le vacanze ha voluto dedicare unalla squadra azzurra e ai tifosi partenopei: “Che dire? Ho preso un volo, ho lasciatoper le vacanze. Ho ripensato a quel che è stato. Un anno fa mi allenavo da solo. Con rabbia. Pensavo: datemi l’occasione giusta e vediamo. Non mi interessa nient’altro. Solo lagiusta…vibra il telefono, un lampo azzurro: “c’è il”. La luce. Non era, era il mio destino”.ha poi ...

Paroladeltifoso : Juan Jesus: “Il Napoli era il mio destino” - sassyagron : Juan Jesus ha veramente il mio cuore. - napolipiucom : Juan Jesus messaggio da brividi: 'Napoli non è un'occasione, è il destino! Quella telefonata che ti cambia la vita.… - apmojita : Purtroppo sto piangendo per queste parole io amo Juan Jesus non te ne andare mai ?????????? - majewsky2000 : Juan Jesus quanto ti voglio bene ?? -