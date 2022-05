Fuorigrotta | nuovo cantiere in arrivo | pubblicato il bando per i lavori a viale Augusto

NapoliToday

Uno spettacolo tuttoche nella sala di via Leopardi a, portata avanti con passione dal patron Pino Oliva, proporrà il meglio di un artista capace di spaziare sulle ali della ...... tratto dal suo spettacolo nel teatro - tenda diil 10 novembre 2018, che registra il ... Il 5 novembre dello stesso anno annuncia ildisco Sono sempre io , che sarà distribuito dalla ... Decathlon apre un nuovo punto vendita a Fuorigrotta: l'annuncio Anche questo sabato l’Asl Napoli 1 Centro è stata impegnata nella vigilanza degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti, con l’obiettivo di assicurare ...Il parroco della chiesa dei Santi apostoli Pietro e Paolo: «La sera non fateli uscire più per strada». Nel quartiere un omicidio ed un ferimento in due agguati a distanza di poche ore ...