Quei tifosi della Lazio che giustificano il razzismo contro Amin Jebali perché “è romanista” (Di martedì 24 maggio 2022) Amin Jebali “ha esultato ai gol del Verona” perché è “tifoso della Roma”, e per questo motivo avrebbe aizzato contro di sé i tifosi della Lazio presenti allo Stadio Olimpico che lo hanno ricoperto di insulti razzisti. Una giustificazione assurda di quanto avvenuto sabato scorso ai danni del 22enne che stava lavorando come steward, al quale alcuni tifosi hanno rivolto frasi come “sei venuto col gommone” e “ti rimandiamo a casa tua”. Il tutto documentato con un cellulare e postato sui social, in modo che qualsiasi ricostruzione potesse basarsi realmente su quanto accaduto e fosse impossibile da smentire. Non gli stato infatti soltanto detto di “tornare a casa col gommone e di andare a Tirana” (per la finale di Conference League che vede ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)“ha esultato ai gol del Verona”è “tifosoRoma”, e per questo motivo avrebbe aizzatodi sé ipresenti allo Stadio Olimpico che lo hanno ricoperto di insulti razzisti. Una giustificazione assurda di quanto avvenuto sabato scorso ai danni del 22enne che stava lavorando come steward, al quale alcunihanno rivolto frasi come “sei venuto col gommone” e “ti rimandiamo a casa tua”. Il tutto documentato con un cellulare e postato sui social, in modo che qualsiasi ricostruzione potesse basarsi realmente su quanto accaduto e fosse impossibile da smentire. Non gli stato infatti soltanto detto di “tornare a casa col gommone e di andare a Tirana” (per la finale di Conference League che vede ...

