Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi 2022 dopo la scarcerazione dell’ex marito violento

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Scoppia la polemica sui socialquello che è successo qualche ora fa su Canale5:deinon per volere dei compagni o per via del gioco ma perché una missione più grande e impegnativa la attende a casa. La bella ex gieffina ha abbandonato il gioco ieri sera non prima di aver salutato tutti e ringraziato per l’opportunità ottenuta, ma cosa è successo? In diretta con Ilary Blasi,annuncia il suo addio tra la commozione generale ricordando il fatto di aver parlato già con Ilary Blasi prima di approdare in Honduras e di averle spiegato alcune cose ‘urgenti’ che la attendono fuori.ha deciso di tornare a casa dai suoi ...