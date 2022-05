“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di lunedì 23 maggio 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, lunedì 23 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)In questa giornata molti di voi avranno l’opportunità di incontrare nuove persone. Grazie a Venere, nel vostro segno molti dei vostri progetti giungeranno a compimento. Sarà davvero una giornata vincente questa per voi in ogni campo. Toro (20 aprile – 20 maggio)Questa di oggi sarà una giornata molto interessante per voi. Sia a livello lavorativo che in amore avrete molti riscontri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,23: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)In questa giornata molti di voi avranno l’opportunità di incontrare nuove persone. Grazie a Venere, nel vostro segno molti dei vostri progetti giungeranno a compimento. Sarà davvero una giornata vincente questa per voi in ogni campo. Toro (20 aprile – 20)Questa di oggi sarà una giornata molto interessante per voi. Sia a livello lavorativo che in amore avrete molti riscontri ...

Advertising

Eli____sa__ : Block and report this page!! - Pearlja02043243 : @b_1n0 Tutti pazzi chi... fa cagare ma per favore!!! - CariaPinuccia : RT @4everAnnina: Avete fatto caso anche voi al fatto che tutti i pazzi ciarlatani come #dedonno e i rincoglioniti come #montagner stanno av… - cinzia19672 : RT @4everAnnina: Avete fatto caso anche voi al fatto che tutti i pazzi ciarlatani come #dedonno e i rincoglioniti come #montagner stanno av… - OmegaSlayer : RT @4everAnnina: Avete fatto caso anche voi al fatto che tutti i pazzi ciarlatani come #dedonno e i rincoglioniti come #montagner stanno av… -