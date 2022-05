Il figlio di Rihanna è già il bambino più ricco dello showbiz (Di lunedì 23 maggio 2022) È nato solo da una settimana ma già siede su un patrimonio di quasi 2 miliardi di dollari, frutto dell'unione degli introiti della mamma (la musicista più ricca, secondo Forbes) e del papà. E ha spodestato anche i figli di Kim Kardashian e Kanye West Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) È nato solo da una settimana ma già siede su un patrimonio di quasi 2 miliardi di dollari, frutto dell'unione degli introiti della mamma (la musicista più ricca, secondo Forbes) e del papà. E ha spodestato anche i figli di Kim Kardashian e Kanye West

Advertising

firkloveren : RT @yleniaindenial1: il figlio di Rihanna nato dopo 527172 mesi avrà detto alla mamma: OH NANANANA WHAT'S MY NAME. - spritxaddicted : RT @ArySpennie13: Rihanna: partorisce suo figlio dopo 150mila foto con pancione, voci di tradimenti e articoli di giornale Ed Sheeran: ah… - datemidellalcol : voglio più foto del figlio di rihanna e a$ap rocky i need it - SimonaCroisette : RT @yleniaindenial1: il figlio di Rihanna nato dopo 527172 mesi avrà detto alla mamma: OH NANANANA WHAT'S MY NAME. - giorgia_grd : RT @la_akasette: Chiara Nasti Affitta uno stadio per annunciare il sesso del bebe e poi c’è Rihanna che non ha nemmeno postato la foto del… -