FontanaPres : ????? Grazie ragazzi!!! AC Milan Questo SCUDETTO è il trionfo della programmazione e del sacrificio. È la vittoria d… - AntoVitiello : Il #Milan sta lavorando con il Comune di Milano per individuare una location e avere tutte le autorizzazioni necess… - acmilan : #SassuoloMilan: tutte le info per i biglietti ?? - pacsmics : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le FOTO e VIDEO della festa #scudetto - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le FOTO e VIDEO della festa #scudetto -

Ilè Campione d'Italia per la stagione 2021 - '22, dopo 11 anni di digiuno. La festa dei ... vinta, anzi dominata dalla squadra di Stefano Pioli , che si è imposta per 3 - 0 segnandoe tre ...La punta da undici reti, quasidecisive… (31' st Ibrahimovic 6: Voleva esserci, voleva vincere lo scudetto con ilda protagonista. Ci è riuscito ancora una volta. Un'altra vittoria ...Nonostante qualche goccia di pioggia, caroselli in auto, fumogeni e festa dei tifosi del Milan che si sono dati appuntamento in piazza Chioratti a Rivarolo dopo il triplice fischio del Mapei Stadium ...Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a Milan TV dopo la premiazione scudetto dei rossoneri: Che emozione è “Un’emozione pazzesca, inimmaginabile. Io per tutto l’anno ho detto che volevo ...