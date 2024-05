Juventus - Miretti nel mirino di Monz - Genoa e Parma

Mattinata di allenamento per la Juventus , che dopo il derby si prepara per il prossimo appuntamento contro il Cagliari. lavoro personalizzato non in campo per Wojciech Szczesny dopo la frattura alle ossa nasali rimediata durante la sfida ...

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari . Non ci sarà Fabio Miretti , che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi due giorni, non ha ancora smaltito del tutto ...

Juventus, Miretti conteso tra Monza e Parma - juventus, miretti conteso tra Monza e Parma - La juventus cerca una soluzione per la prossima stagione di Fabio miretti. Secondo Tuttosport i bianconeri sarebbero propensi a cederlo in prestito per ...

Giuntoli fa lo stesso mercato del Napoli: nel mirino due centrocampisti di Serie A - Giuntoli fa lo stesso mercato del Napoli: nel mirino due centrocampisti di Serie A - che vedrà la juventus forzatamente protagonista, visto che per la qualificazione alla Champions mancano ormai solo pochi giorni. L'atalantino Koopmeiners è il primo obiettivo, ma costa 60 milioni.