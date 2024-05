Non stiamo sognando - vero? Amici 2 - è arrivato lui e tutti increduli | Sono qui per informarvi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non era mai capitato fino a questo momento che un personaggio come lui si presentasse nella scuola di Maria De Filippi, che a settembre scorso ha accolto la sua 23esima classe di giovani talenti, per offrire ai concorrenti una opportunità molto particolare. Un mitico conduttore irrompe ad23 e dà la notizia. Sicuramente i ragazzi rimasti in gararimasti onorati ed entusiasti per l’offerta del tutto inattesa che è giunta in queste ultime ore ad23. Mancano solamente due puntate all’ambito e seguito Serale di Maria De Filippi e mentre i pronostici sul podio si consumano sui social, i ragazzi preparano il loro futuro.23, grande presenza: i ragazzi senza parole Stando agli ultimi dati degli scommettitori il vincitore di23 potrebbe essere Petit, un ...