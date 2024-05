Matteo Falcinelli - polizia Miami | Presto dichiarazione dettagliata su arresto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il legale in Usa della famiglia alHerald: "Fa male vedere quel povero ragazzo legato in quel modo chiuso in una cella" Il NorthBeach Police Department per il momento non rilascia dichiarazioni sul caso di, lo studente italiano sottoposto a violenze dopo l'lo scorso febbraio, ma assicura che rilascerà