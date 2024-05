Graduatorie GPS 2024 | abilitandi con riserva in prima fascia - ma in coda o a pettine? E con quale punteggio? E avranno anche le supplenze? RISPOSTE AI QUESITI

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024 /25 e 2025/26: il Ministero ha predisposto una TERZA BOZZA di Ordinanza, sulla quale sono stati informati i sindacati e che adesso verrà trasmessa al CSPI per il prescritto parere. Concluso questo percorso ...

Scuola: precari 'Invisibili' da Valditara, 'Cercherà soluzione' - Scuola: precari 'Invisibili' da Valditara, 'Cercherà soluzione' - gli invisibili" in merito al futuro di coloro che hanno superato le prove dei concorsi docenti banditi negli scorsi anni e che rischiano di rimanere ingabbiati nelle relative graduatorie, vista la ...

Graduatorie Gps 2024/2026 per le supplenze: ecco cosa fare in attesa dell’Ordinanza - graduatorie Gps 2024/2026 per le supplenze: ecco cosa fare in attesa dell’Ordinanza - Primo inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze o aggiornamento del punteggio In attesa dell'apertura dell'avvio delle operazioni con l'Ordinanza del Mim, ecco cosa occorre fare.

Servizio scuolabus, sindacati a Palazzo di Città: "Tutelare i lavoratori in servizio e rinnovare il parco mezzi" - Servizio scuolabus, sindacati a Palazzo di Città: "Tutelare i lavoratori in servizio e rinnovare il parco mezzi" - I sindacati hanno evidenziato la necessità di garantire continuità nel servizio e la valorizzazione della professionalità maturata dal personale che ha già operato e che è stato assunto a tempo ...