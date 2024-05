Tiro con l’arco - Europei 2024 | tutti gli azzurri avanzano ai sedicesimi nell’individuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Mattinata perfetta per l’Italia nella seconda giornata dei Campionatidicon, in corso di svolgimento a Essen (Germania). Dopo i ranking round di ieri, quest’oggi la rassegna continentale entra nel vivo con i primi scontri a eliminazione diretta nei tabelloni individuali di ricurvo e compound (nel pomeriggio toccherà alle prove a coppie miste). Ottime notizie per i colori, congli arcieri nostrani che hanno raggiunto idi finale qualificandosi dunque per la giornata di domani, in cui proseguiranno le eliminatorie fino alle semifinali. Nell’olimpico femminile Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli erano già state ammesse automaticamente aigrazie alla prestazione del ranking round (secondo e ...