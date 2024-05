Perché i calciatori del Real Madrid festeggiano le grandi vittorie alzando una sedia bianca

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quella particolare esultanza sfrenata di Rudiger per ilin finale di Champions non poteva passare inosservata. È una sorta di rituale che risale a qualche anno fa e viene spesso ripetuto dai blancos a margine di risultati importanti.

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la partita di semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco e la stampa tedesca grida allo scandalo. La gara in Spagna è salita alla ribalta soprattutto per il gol annullato ai tedeschi nel ...

Manuel Neuer è una leggenda. Campione del mondo con la Nazionale, eletto cinque volte miglior portiere dell’anno, vincitore di 11 campionati tedeschi, due Champions League e due Mondiali per club, ha tracciato la strada per l’interpretazione ...

Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid - e di sperare che il 34enne nato a Stoccarda che prima di arrivare al real madrid per "sostituire" Benzema ha indossato le maglie di Celta Vigo, Hoffenheim, Eintracht Francoforte, Hannover 96, Stoke ...

Pronostici Eurolega Final Four. Panathinaikos-Fenerbahce e real madrid-Fenerbahce sono gli accoppiamenti della fase finale di Euroleague.

Scandalo Real-Bayern: spunta il video definitivo in cui si vede chiaramente che Mazraoui è tenuto in gioco da Rudiger ...