Malfunzionamento nell’impianto o errore nell’imbracatura | le possibili cause della morte di Ghizlane Moutahir

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le indagini sulladi, la 41enne morta precipitando dalla zip-line dell'impianto sportivo Fly Emotion di Bema in Valtellina, si stanno concentrando su un possibilenell'impianto o unnell'imbracatura.

Un malfunzionamento nell’impianto o un errore nell’imbracatura: le possibili cause sulla morte di Ghizlane Moutahir - Un malfunzionamento nell’impianto o un errore nell’imbracatura: le possibili cause sulla morte di Ghizlane Moutahir - Le indagini sulla morte di Ghizlane Moutahir, la 41enne morta precipitando dalla zip-line dell'impianto sportivo Fly Emotion di Bema in Valtellina, si ...