Scomparso a 74 anni Ivo Odasso fondatore della Plastic Bike

(Di giovedì 9 maggio 2024) A 74è morto l'imprenditore Ivo, azienda di Predosa (Alessandria) specializzata nelle carenature racing. Un punto di riferimento per i team di MotoGp, Moto3, Moto2 e altri campionati su pista. Una storia partita dal 1977 con il nome di Savemoper poi diventare dal 1981, lavorando fibra di vetro e di carbonio offrendo una gamma di particolari dedicati soprattutto a moto sportive. Utilizzate le migliori materie prime disponibili, seguendone l'evoluzione continua, e servendosi di manodopera specializzata per un prodotto Made in Italy all'altezza dei tempi. Da Maura Pastorino, sindaca di Predosa, il saluto affidato ai social: "Ci sono persone che per la loro sobrietà e serietà, libere da qualsiasi forma ...