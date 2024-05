Milan - il Marsiglia spinge per Fonseca | la situazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un`altra giornata di novità per la panchina, tema più caldo in casa: il fronte Sergio Conceiçao ma non solo, qualcosa si muove...

L’Olympique Marsiglia ha messo gli occhi su Paulo Fonseca per la prossima stagione: il tecnico portoghese piace anche al Milan L’Olympique Marsiglia a fine stagione cambierà allenatore e, come riportato da L’Equipe Paulo Fonseca è il principale ...

