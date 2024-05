La modella con le protesi d’oro | Mi hanno amputato le gambe a causa di un assorbente VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sconvolgente. Terribile. Difficile trovare una definizione per quel che è accaduto a Lauren Wasser, la bellissimacostretta all’amputazione delleda una grave infezione. A distanza di tempo, ben 12 anni, è lei stessa a svelare cosa abbia provocato il dramma che ha cambiato per sempre la sua vita. “Ragazze, fate molta attenzione. Sono sopravvissuta a un batterio che si è introdotto nel mio corpo grazie a uninterno”, rivela lache all’epoca dei fatti aveva 24 anni. “Avevo molto caldo – racconta rievocando i terribili momenti in cui tutto è cominciato – A quel punto mi stava venendo la febbre a 41,5°C, quindi volevo togliermi tutti i vestiti. Il mio cane mi saltava addosso ferocemente e mi abbaiava. Sapeva che qualcosa non andava. Il mio corpo si stava spegnendo”. ...

Lauren Wasser è una modella che a 24 anni è stata ricoverata in fin di vita nell’ospedale di Santa Monica, in California, per aver utilizzato degli assorbenti interni . Purtroppo ha perso entrambe le gambe a causa della cosiddetta Sindrome da shock ...

La modella californiana Lauren Wasser ha perso entrambe le gambe per una rara sindrome causata dagli assorbenti interni: data per spacciata dai medici, ecco la sua storia

Chi è Lauren Wasser, la modella 36enne a cui sono state amputate entrambe le gambe per colpa degli assorbenti - Chi è Lauren Wasser, la modella 36enne a cui sono state amputate entrambe le gambe per colpa degli assorbenti - Chi è Lauren Wasser La modella statunitense sfila in passerella con due protesi dorate, dopo aver perso entrambe le gambe a causa di una rarissima sindrome scatenata dagli assorbenti. La terribile ...

Bracciale armcuff, sarà la tendenza boho-chic da sfoggiare al braccio nell'estate 2024 - Bracciale armcuff, sarà la tendenza boho-chic da sfoggiare al braccio nell'estate 2024 - Un gioiello cult negli anni 2000 che le star stanno riscoprendo per l'estate. L'armcuff è una vera dichiarazione di stile ...

I pantaloni a palazzo non sono difficili da indossare: ecco 5 idee outfit stylish e versatili - I pantaloni a palazzo non sono difficili da indossare: ecco 5 idee outfit stylish e versatili - Abbiamo selezionato per te i modelli di tendenza con 5 idee moda da cui prendere ispirazione per abbinarli in qualsiasi occasione: dal pantalone a palazzo elegante, per un eventi speciali come ...