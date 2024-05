(Di giovedì 9 maggio 2024) In corsa Haaland, Foden, Odgaard, Rice, Palmer, Isak, Van Dijk e Watkins LONDRA (INGHILTERRA) - Laha annunciato gli ottoal premio dia stagione 2023-24. Arsenal e Manchester City, che si stgiocando il titolo, sono le uniche due squadre in corsa c

2024-05-07 14:21:14 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Nottingham Forest ha respinto il ricorso contro una penalità di quattro punti per aver violato le regole finanziarie della ...

Il Player of the Season è l’annuale premio che la Premier League assegna al miglior giocatore del campionato: ecco i candidati La Premier League ha annunciato gli 8 nomi dei candidati al premio del Player of the Season ovvero il miglior giocatore ...

Napoli, Traoré non ha convinto: torna alla base - Napoli, Traoré non ha convinto: torna alla base - Visualizzazioni: 1 Uno dei rinforzi del mercato di gennaio, Junior Traoré, non ha convito la dirigenza dunque il giocatore farà ritorno al Bournemouth in premier league. Napoli, niente riscatto per Tr ...

Calcio: Premier League. Ecco candidati a miglior giocatore dell'anno - Calcio: premier league. Ecco candidati a miglior giocatore dell'anno - In corsa Haaland, Foden, Odgaard, Rice, Palmer, Isak, Van Dijk e Watkins LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La premier league ha annunciato gli ...

Champions League, spunta un tweet di dodici anni fa di Joselu, l'eroe di ieri sera - Champions league, spunta un tweet di dodici anni fa di Joselu, l'eroe di ieri sera - Il tweet di dodici anni fa di Joselu, l'inaspettato eroe del Real Madrid nella partita di Champions league di ieri notte ...