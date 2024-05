10 brand da conoscere prima che diventino mainstream

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Buona parte del lavoro delle celebrity consiste in red carpet, feste, party esclusivi ed eventi. Per questo se si è alla ricerca di nuoviper un abito da sera impeccabile ci si affida ai loro look, alla ricerca delle etichette più cool e speciali del settore. Conosciute non solo per guardaroba sconfinati, ma anche per scovare nuovi designer e donargli popolarità, le star diventano così un punto di svolta nella ricerca di nuovi stili. Tendenza giallo: 5 colori per abbinarlo con stile ...