Dove mangiare cucina pugliese a Milano La guida definitiva

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Ce Melàne tenève u màre, avèv'a ièsse na piccòla Bbàre", recita un detto popolare. Comunque tutto inizia con i "trani". le osterie fondate dai migranti pugliesi di fine Ottocento che, bloccati alla dogana francese, facevano dietrofront e si fermavano a. Erano commercianti di vino, e così da lì in poi diventarono osti di localisi ritroveranno più in là - dagli anni Sessanta in poi - anche tanti artisti e intellettuali amanti della convivialità festaiola e dei rossi di Puglia. Ecco spiegato come nella metropoli sia così folta e radicata la presenza di baresi, tarantini, leccesi, spesso qui da generazioni e tra i quali figurano anche nomi ben noti come quello di Antoniodel Seta by Antonio(ecco la sua ricetta delle orecchiette con cime di rapa) e Felix Lo Basso (Felix Lo Basso ...