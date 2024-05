(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Se diffusione aumenta pronti a intervenire" La droga sintetica Fentanuyl, detta anche "zombie", è già un problema sociale negli Stati Uniti, mentre inresta per ora una osservata speciale. "Noi siamo stati la prima nazione in Europa a lanciare l'allarme su questa droga sintetica" ha detto il

Negli Stati Uniti, nell’ultimo anno, il 70% di morti per over dose è stato causato dal fentanyl . Si tratta di un oppioide usato in medicina, 100 volte più potente della morfina, che si è diffuso rapidamente sul dark web. Fino a qualche settimana ...

Svolta importante per quanto riguarda il Fentanyl , arriva anche nel nostro Paese: ecco grazie a chi Gli ultimi dati che arriva no direttamente dagli Stati Uniti D’America non a dir poco drammatici. Basti pensare che almeno il 70% dei morti per ...

Mantovano: fenomeno Fentanyl anche in Italia, attenzione al dark web - Mantovano: fenomeno fentanyl anche in italia, attenzione al dark web - Roma, 9 mag. (askanews) - Il lavoro avviato dal governo per contrastare la diffusione di droghe sintetiche, in particolare il fentanyl, "sta facendo emergere un fenomeno che in italia non ha la ...

Fentanyl, è allerta in Italia per la 'droga degli zombie' - fentanyl, è allerta in italia per la 'droga degli zombie' - Il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Se diffusione aumenta pronti a intervenire" ...

Droghe: Mantovano, 'occhio al web e siti cinesi, Fentanyl passa soprattuto da lì' - Droghe: Mantovano, 'occhio al web e siti cinesi, fentanyl passa soprattuto da lì' - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Da un monitoraggio del web" è emerso che il fentanyl viene 'spacciato' per lo più via internet, "soprattutto su siti cinesi, con recapito a mezzo poste e pagamento con crip ...