La verità sul finanziamento ai partiti è troppo scomoda e rivoluzionaria per essere accettata

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag – Il tema delaiè balzato in cima alle discussioni degli ultimi giorni, com’era prevedibile dopo lo scandalo che potrebbe coinvolgere Giovanni Toti, accusato esattamente di percezione illegale di fondi privati e di relativi “favori” in cambio. Non si parla solo di quello, ovviamente, visto che l’argomento è talmente ampio da comprendere la stessa natura della politica e della necessità di una sua primazia sull’economia, un elemento che non puòideologico ma banalmente necessario, per qualsiasi società che voglia funzionare quanto meno in modo migliore rispetto alla presente. Dai tempi della cosiddetta “mani pulite” e degli scritti di Bettino Craxi ad Hammamet, la questione è diventata sempre più pressante. Abolire ilpubblico aiè stata la ...

L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice ...

L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice ...

Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «Finanziamento da 195mila euro» - Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «finanziamento da 195mila euro» - Spunta un filone rifiuti nell'inchiesta che coinvolge il governatore della Liguria Giovanni Toti. Tra i finanziatori di Change, la Fondazione che faceva capo a Toti, e il Comitato Giovanni ...

Inchiesta su Toti, quando l’imprenditore dei rifiuti Colucci ammetteva il conflitto di interessi. Soldi anche alla Lega per sostenere Rixi - Inchiesta su Toti, quando l’imprenditore dei rifiuti Colucci ammetteva il conflitto di interessi. Soldi anche alla Lega per sostenere Rixi - lasciato dall’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Il problema per Colucci, Toti e la sua giunta è però un altro e ha un nome: conflitto di interesse, plurimo. I bonifici al comitato ...

Corruzione in Liguria, Barbara Floridia: "Siamo davanti a una nuova Tangentopoli ed è un continuo, da Bari a Genova" - Corruzione in Liguria, Barbara Floridia: "Siamo davanti a una nuova Tangentopoli ed è un continuo, da Bari a Genova" - Barbara Floridia (M5S): "Non possiamo dire ai cittadini che questo accade perché non c'è più il finanziamento pubblico ai partiti. Il MoVimento 5 Stelle in tutte queste situazioni di corruzione e di ...