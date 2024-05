Unfrosted | storia di uno snack americano - recensione no spoiler della commedia ispirata a una storia vera

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 9 maggio 2024) 1963, Michigan. Nella piccola comunità di Battle Creek, conosciuta come “la città dei cereali“, si sfidano da tempo i colossicolazione, ovvero le note compagnieKellogg’s ePost, i cui edifici si trovano a breve distanza l’uno dall’altro. Le due società sono impegnate in una guerra senza quartiere per creare unodestinato a rivoluzionare per sempre le abitudini mattutine degli americani. Bob Cabana, dirigenteKellogg’s, viene incaricato di studiare ogni possibile via pur di arrivare prima dei rivali e assembla un improbabile team nel tentativo di completare la sua peculiare missione nel minor tempo possibile. Dall’altra partebarricata, alla Post, la spietata Marjorie si rivela altresì pronta a tutto pur di primeggiare, dando vita ad una serrata ...