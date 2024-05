Milan Cagliari - Ranieri | Ecco a cosa dobbiamo stare attenti Vi dico come sta Mina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Claudio, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro ilClaudioha parlato in occasione della conferenza stampa verso la partita contro ildi Stefano Pioli a di San Siro. Le parole del tecnico del. SQUADRA – «Ci giochiamo la Serie A in queste tre

Nella battaglia tra Cagliari e Lecce, spunta un cartellino giallo che pesa come un macigno. Ecco chi SALTERÀ il Milan Il Cagliari è pronto la prossima settimana a scendere in campo contro il Milan . Chi non sarà invece del match è sicuramente ...

Cagliari, Ranieri: “Mi auguro che la Lega faccia giocare le ultime gare in contemporanea” - Cagliari, ranieri: “Mi auguro che la Lega faccia giocare le ultime gare in contemporanea” - Visualizzazioni: 25 Il tecnico del Cagliari, Claudio ranieri, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla delicata sfida contro il milan di Pioli a San Siro. Claudio ranieri, allenatore del Cag ...

Cagliari, Ranieri: “Non abbiamo paura; mi auguro la contemporaneità all’ultima” - Cagliari, ranieri: “Non abbiamo paura; mi auguro la contemporaneità all’ultima” - Claudio ranieri intravede la salvezza ma mancano ancora 3 gare e il Cagliari sabato sera giocherà in trasferta contro un milan ferito ...

Milan-Cagliari: si ferma anche Makoumbou, ancora out Viola e Jankto - milan-Cagliari: si ferma anche Makoumbou, ancora out Viola e Jankto - Apprensione per Claudio ranieri in vista del match in programma sabato 11 maggio alle ore 20.45 contro il milan di Stefano Pioli. Il centrocampista rossoblù Antoine Makoumbou, in seguito a una contusi ...