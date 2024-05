La redenzione di Patrick Cutrone

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 9 maggio 2024) A settembre ero a Como per presentare un libro. Era l’ultima tappa di cinque o sei e mi chiedevo come mai avessero deciso di mandarmi proprio lì. Come in un buon cinquanta percento delle presentazioni che mi hanno visto come protagonista, il pubblico era totalmente assente. Così la gentilissima organizzatrice aveva messo in moto qualche contatto e suo padre era riuscito a portare in sala un gruppetto di ex calciatori del Como, nonché suoi amici di vecchia data. Ne era nata una chiacchierata sul calcio anni Novanta, uno degli argomenti preferiti da noi boomer calciofili, seguita da un invito a cena in pizzeria che avevo accettato con gratitudine. A tavola la conversazione era virata presto sull’enigmatica proprietà indonesiana del Como, che potete approfondire più lungamente in questo pezzo. Benché sia la più ricca d’Italia, con un patrimonio individuale che si aggira (secondo Forbes) ...