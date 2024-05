Domani le bare delle Uil in Piazza della Scala con Bombardieri

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Uil porterà 172ina Milano per ricordare gli altrettanti morti sul lavoro in Lombardia nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno. L'appuntamento è fissato per le 10 di venerdì 10 maggio, con gli interventi del segretario generaleUilLombardia Enrico Vizza, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente nazionale di Ital-Uil Giuliano Zignani e il segretario generaleUil Pierpaolo. La manifestazione ha come slogan 'Zero morti sul lavoro' e 'No ai lavoratori fantasma' ed è stata indetta dal sindacato per "richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle tragediemorti sul lavoro" di coloro che "alla finegiornata, non hanno piu? fatto ...

Firenze, 7 maggio 2023 - Duecentotre bare di cartone in piazza della Signoria . Sono state sistemate proprio di fronte a Palazzo Vecchio per dire basta alle Morti sul lavoro . È d’impatto l’iniziativa organizzata dalla Uil ‘Zero Morti sul lavoro ’. Ma ...

Enorme curiosità tra il numeroso pubblico accorso ieri sera in piazza Minniti per assistere a “Grand Cabaret”, lo spettacolo teatrale unico nel suo genere che ha visto esibirsi la crew napoletana di Bus Theater – Teatro Viaggiante , un gruppo di ...

Lecco: rissa tra giovani, 8 identificati grazie a video sui social - Lecco: rissa tra giovani, 8 identificati grazie a video sui social - I Carabinieri della stazione di Lecco hanno denunciato in stato di libertà 8 giovani tra i 16 e i 18 anni, tutti residenti nel lecchese, ritenuti responsabili di aver partecipato alla rissa avvenuta n ...