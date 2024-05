Roccella contestata agli Stati Generali della Natalità - la solidarietà di Meloni

Contestazione agli Stati generali della natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella . «Vergogna, vergogna!, hanno urlato alcuni...

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata stamattina in apertura degli Stati Generali della Natalità, l’evento annuale promosso dalla Fondazione per la Natalità a Roma. Nel momento in cui Roccella ha preso la parola per il suo ...