Formula1, Leclerc tradito al GP di Spagna e superato da Verstappen nel mondiale: cos’è successo in Ferrari? (Di domenica 22 maggio 2022) Colpo di scena al GP di Spagna e il mondiale piloti e costruttori si ribalta. Dopo due giornate di prove libere e qualifiche perfette, la Ferrari di Charles Leclerc si ferma a metà gara. Problemi di affidabilità, dicono in scuderia. E il monegasco paga caro questo problema: Max Verstappen lo supera nel mondiale piloti, portandosi avanti di 6 punti. L’olandese della Red Bull rimonta dopo un piccolo errore di pista e, nonostante il DRS altalenante, è riuscito a vincere anche grazie al compagno di squadra Sergio Perez che gli (controvoglia) ha ceduto la posizione (su ordine di scuderia). Ci sarà sicuramente da discutere in casa Red Bull. Una gara da dimenticare anche per il compagno di squadra di Leclerc, lo spagnolo Carlos Sainz, che deve aver sofferto la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Colpo di scena al GP die ilpiloti e costruttori si ribalta. Dopo due giornate di prove libere e qualifiche perfette, ladi Charlessi ferma a metà gara. Problemi di affidabilità, dicono in scuderia. E il monegasco paga caro questo problema: Maxlo supera nelpiloti, portandosi avanti di 6 punti. L’olandese della Red Bull rimonta dopo un piccolo errore di pista e, nonostante il DRS altalenante, è riuscito a vincere anche grazie al compagno di squadra Sergio Perez che gli (controvoglia) ha ceduto la posizione (su ordine di scuderia). Ci sarà sicuramente da discutere in casa Red Bull. Una gara da dimenticare anche per il compagno di squadra di, lo spagnolo Carlos Sainz, che deve aver sofferto la ...

