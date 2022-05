Alessandra Moretti: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla parlamentare del Pd (Di domenica 22 maggio 2022) E’ una delle donne più in vista della politica italiana ormai da diversi anni, ma quanto ne sappiamo della vita privata di Alessandra Moretti? Esponente del Partito Democratico, ospite assidua di molti salotti televisivi, la Moretti è anche la ex compagna di un volto più che conosciuto del piccolo schermo… ecco cosa c’è da sapere sul suo conto. Chi è Alessandra Moretti: biografia, carriera e Instagram Alessandra Moretti è nata a Vicenza il 24 Giugno del 1973 (Cancro). Laureata in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato specializzato in diritti civili. La politica è una passione che ha fin da giovanissima e l’apice della carriera in questo ambito è stato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 maggio 2022) E’ una delle donne più in vista della politica italiana ormai da diversi anni, ma quanto ne sappiamo delladi? Esponente del Partito Democratico, ospite assidua di molti salotti televisivi, laè anche la ex compagna di un volto più che conosciuto del piccolo schermo… ecco cosa c’è da sapere sul suo conto. Chi èè nata a Vicenza il 24 Giugno del 1973 (Cancro). Laureata in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato specializzato in diritti civili. La politica è una passione che ha fin da giovanissima e l’apice dellain questo ambito è stato ...

Advertising

rulajebreal : Massima Solidarietà a ?@ale_moretti? Ci sono violenze subdole manipolatorie—Quelle che sanno di gogna, che mirano a… - repubblica : Massimo Giletti: 'Alessandra Moretti è ancora innamorata di me'. Ma lei smentisce e annuncia una querela - Corriere : La replica di Alessandra Moretti: «Da Giletti contro di me violenza intollerabile. Lo denuncio» - Pollydolce : Alessandra Moretti: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla parlamentare del… - patriziadegioia : RT @ale_moretti: Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli vengano coinvolti e citati in simili… -