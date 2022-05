Violenta aggressione | pestato di botte fugge sanguinante sulla Pontina

(Di sabato 21 maggio 2022) Era libero dal servizio, non stava lavorando, ma nel pomeriggio del 19 maggio scorso lui, un Ispettore Superiore del Commissariato di polizia di Terracina, mentre si trovava in strada ha notato un soggetto che brandiva un’asta metallica. E che con quella stava danneggiando un’autovettura, mentre una donna cercava in tutti i modi di fermarlo, di mettere un freno a quella furia. Brutale pestaggio a Terracina Il poliziotto, con non poca difficoltà, è intervenuto e ha disarmato l’uomo, poi sono arrivati sul posto altri agenti, che hanno impedito all’esagitato di darsi alla fuga. Intanto, nei pressi della vettura, quella che lui stava danneggiando, è stato individuato il possessore del veicolo, ferito e. Il racconto della vittima e la fugaLa vittima ha raccontato agli agenti di essere stato brutalmente picchiato ...

