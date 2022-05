San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo insieme per le giornate ecologiche di Plastic Free (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Al via gli appuntamenti Plastic Free nei territori di Sant’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi. Ad intraprendere il percorso di pulizia e sensibilizzazione è il referente dell’associazione Plastic Free Alessandro Pennucci. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sulle conseguenze che la Plastica genera una volta dispersa nell’ambiente. Oggi si è svolto l’evento di raccolta a Sant’Angelo a Cupolo in via Aldo Moro dalle ore 9 alle 11. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo a Cupolo, ha registrato la partecipazione delle associazioni SNBC (San Nicola Bene Comune), PRO ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Al via gli appuntamentinei territori die San. Ad intraprendere il percorso di pulizia e sensibilizzazione è il referente dell’associazioneAlessandro Pennucci. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sulle conseguenze che laa genera una volta dispersa nell’ambiente. Oggi si è svolto l’evento di raccolta ain via Aldo Moro dalle ore 9 alle 11. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di, ha registrato la partecipazione delle associazioni SNBC (SanBene Comune), PRO ...

