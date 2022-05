Un Posto al Sole, anticipazioni del 23 maggio 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 maggio 2022? Scopri le anticipazioni di lunedì 23 maggio 2022! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 20 maggio 2022) Cosa succede nella puntata di Unalin onda il 23? Scopri ledi lunedì 23! Tvserial.it.

Advertising

PeriferiamoNews : Fashion Gold Party, Sofia Piccirillo di “Un Posto al Sole” premiata come miglior attrice emergente - Napolinblack : @CamFerrari25 Se non fosse per Osimhen pensi che saremmo al terzo posto? Non puoi dire che i suoi 14 gol in sole 2… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #anticipazioni #upas La #trama di #lunedì #23maggio - SMSNEWSOFFICIAL : Sofia Piccirillo di Un Posto al Sole premiata come miglior attrice emergente - gazzettanapoli : Continuano i successi per Sofia Piccirillo. La talentuosa artista, che dal 2019 interpreta il ruolo di Bianca Bosch… -