Il padre di Michele Merlo | “Bastava un’analisi del sangue per salvarlo”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non sarà semplice domani per Silvia Toffanin intervistare ildi. L’intervista per Verissimo è già stata registrata e le anticipazioni sulle dichiarazioni di Domenicofanno così male a un anno dalla morte del figlio.è scomparso un anno fa per una leucemia fulminante madell’avrebbe salvato. E’ devastato ildi, non condanna l’errore dei medici, non si aspetta niente dalla giustizia ma la sua vita non è più la stessa. Domani 21 maggio 2022 Domenicosarà ospite a Verissimo, sarà lì per Mike Bird, il cantante che tutti abbiamo conosciuto ad Amici. Importanti le parole deldi...

Advertising

BITCHYFit : Michele Merlo, suo padre a Verissimo: “I medici sostengono che si sarebbe potuto salvare” - beliebe63726511 : RT @fanpage: Parla il papà di Michele Merlo: 'È stato vittima di malasanità' - volalibera1 : RT @fanpage: Parla il papà di Michele Merlo: 'È stato vittima di malasanità' - blogtivvu : Michele Merlo poteva salvarsi: parla il padre Domenico, l’intervista esclusiva a Verissimo - fanpage : Parla il papà di Michele Merlo: 'È stato vittima di malasanità' -

Ospite sabato pomeriggio in esclusiva da Silvia Toffanin ildiMerlo, ricorda il figlioMerlo, ex talento nato nella scuola di Amici e scomparso un anno fa. Leggi anche > ...Domani, sabato 21 maggio 2022, sarà ospite in esclusiva nella puntata di Verissimo, Domenico Merlo, ildiMerlo, in arte Mike Bird, cantante ed allievo di Amici, scomparso un anno fa per una leucemia fulminante. Verissimo, parla ildiMerlo: "Per salvare mio figlio bastava ...Non sarà semplice domani per Silvia Toffanin intervistare il padre di Michele Merlo. L’intervista per Verissimo è già stata registrata e le anticipazioni sulle dichiarazioni di Domenico Merlo fanno ...Riascolta Brevi incontri con uomini straordinari di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.