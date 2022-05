Caso Alessandro Maja, si indaga sulla pista economica (Di venerdì 20 maggio 2022) . Un investimento andato male potrebbe essere alla base del folle gesto Continuano le indagini sul Caso omicidio di Samarate, dove hanno perso la vita due persone, madre e figlia, uccise a colpi di martello dal Alessandro Maja, marito e padre delle due vittime. Ancora in ospedale, in gravi condizioni,b il figlio dell’assassino. Gli inquirenti stanno vagliando la pista economica. Per questo motivo sono stati sentiti i due commercialisti, uno per le finanze familiari e l’altro per quelle dell’azienda, di Maja. Alla base del folle gesto potrebbe esserci un ingente debito contratto in seguito ad un investimento sbagliato per una ristrutturazione di un locale di una nota catena. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Maja era convinto (o si era convinto) di aver ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022) . Un investimento andato male potrebbe essere alla base del folle gesto Continuano le indagini sulomicidio di Samarate, dove hanno perso la vita due persone, madre e figlia, uccise a colpi di martello dal, marito e padre delle due vittime. Ancora in ospedale, in gravi condizioni,b il figlio dell’assassino. Gli inquirenti stanno vagliando la. Per questo motivo sono stati sentiti i due commercialisti, uno per le finanze familiari e l’altro per quelle dell’azienda, di. Alla base del folle gesto potrebbe esserci un ingente debito contratto in seguito ad un investimento sbagliato per una ristrutturazione di un locale di una nota catena. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera,era convinto (o si era convinto) di aver ...

Advertising

361_magazine : Caso Alessandro Maja, si indaga sulla pista economica - Disappear28 : @sandrobah Il mio è Alessandro,un po' come Orsini,Gassman,Barbero,Borghi e Borghese,mica come gente a caso... - InterHubOff : @Alessan45438377 @PIEMME979 @FrancescaCphoto Non è il nostro caso mi dispiace, purtroppo se segui un determinato pr… - alabardante : RT @osamundR: Quando vi capita di vedere sulle TV di regime un'esperto ... statene certi che è un'esperto, (?) in questo caso il docente A… - osamundR : Quando vi capita di vedere sulle TV di regime un'esperto ... statene certi che è un'esperto, (?) in questo caso il… -