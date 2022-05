Advertising

Italia Oggi

... non è annettersi l'Ucraina ma liberarla da quelli che nella vecchia Urss erano detti 'elementi antisociali' e 'nemici del popolo', allora tutti i pacifisti, da Micheleal Papa peronista, ......griglia di "verità" assunte come tali in una coazione a ripetere che poco aiuta e molto. ... Giorni fa al teatro Ghione di Roma convocati da Michelenon c'erano degli sfrontati ... Santoro confonde il pacifismo con l'amore per i veri tiranni - ItaliaOggi.it Se non è una guerra ma un'«operazione speciale», come viene chiamata dai saggi del Cremlino, pena quindici anni di galera, ...La Commissione di vigilanza e i democratici devono occuparsi del pluralismo informazione Rai che, secondo Santoro, è del tutto assente sulla guerra ...