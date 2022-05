Dybala all’Inter grazie ad Aldo, Giovanni e Giacomo? La foto svela tutto (Di giovedì 19 maggio 2022) Dybala è ormai prossimo a lasciare la Juve e di recente è stato trovato addirittura uno scatto con Aldo, Giovanni e Giacomo, ma sarà vero? Aldo, Giovanni e Giacomo sono sicuramente tra i comici più amati in Italia, un trio che è stato in grado di fare la storia della televisione e del cinema italiano, senza dimenticare il loro meraviglioso e spettacoli a teatro, con i tre che sono davvero conosciuti e amati da tutti, probabilmente anche da Paulo Dybala, dato che l’argentino è stato fotografato proprio con loro tre in una strana discussione che ha avuto davvero del surreale. Aldo Giovanni Giacomo Dybala (Collage)Lunedì sera si è pianto tantissimo per la Juventus di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022)è ormai prossimo a lasciare la Juve e di recente è stato trovato addirittura uno scatto con, ma sarà vero?sono sicuramente tra i comici più amati in Italia, un trio che è stato in grado di fare la storia della televisione e del cinema italiano, senza dimenticare il loro meraviglioso e spettacoli a teatro, con i tre che sono davvero conosciuti e amati da tutti, probabilmente anche da Paulo, dato che l’argentino è statografato proprio con loro tre in una strana discussione che ha avuto davvero del surreale.(Collage)Lunedì sera si è pianto tantissimo per la Juventus di ...

Advertising

capuanogio : #Dybala all'#Inter, ufficialità non molti giorni dopo la fine del campionato: quadriennale da 6 milioni più bonus.… - SkySport : ?? LE BANCARELLE AD APPIANO ???? C'è anche la maglia di Dybala all'Inter ?? @MatteoBarzaghi ? #SkySport #Inter #Dybala… - GiovaAlbanese : Con la certezza di giocare la Champions, c'è da tenere in considerazione anche l'#Arsenal per il futuro di #Dybala.… - TuttoMercatoWeb : Tempistiche e bonus, all in dell'Inter su Dybala. Ecco come Marotta ha aggirato concorrenza e tetto ingaggi - MischiGiordano : Certo che se dovesse andare all'inter dopo quel pianto, non ci farebbe proprio bella figura. Nonostante tutto. #dybala -