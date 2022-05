Chelsea-Leicester City, le formazioni ufficiali (Di giovedì 19 maggio 2022) Alle 21 scenderanno in campo per il recupero della 27a giornata di Premier League Chelsea e Leicester City. Il Chelsea ormai certo del terzo posto e della qualificazione alla Champions League della prossima stagione, scenderà in campo senza particolari assilli. Il Leicester City nonostante manchino due giornate da giocare (la partita contro il Southampton da recuperare) non potrà qualificarsi alle competizioni europee per la prossima stagione visto il nono posto in classifica. Arbitro dell’incontro sarà il signor Stuart Attwell. Fischio d’inizio alle ore 21 allo Stamford Bridge. Riportiamo le formazioni ufficiali di Chelsea-Leicester City. Il Chelsea si trova al terzo posto in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 19 maggio 2022) Alle 21 scenderanno in campo per il recupero della 27a giornata di Premier League. Ilormai certo del terzo posto e della qualificazione alla Champions League della prossima stagione, scenderà in campo senza particolari assilli. Ilnonostante manchino due giornate da giocare (la partita contro il Southampton da recuperare) non potrà qualificarsi alle competizioni europee per la prossima stagione visto il nono posto in classifica. Arbitro dell’incontro sarà il signor Stuart Attwell. Fischio d’inizio alle ore 21 allo Stamford Bridge. Riportiamo ledi. Ilsi trova al terzo posto in ...

Advertising

_wesleyxsmile : se ce l'ha fatta la Roma a battere il Leicester, il Chelsea dovrebbe riuscirci benissimo - sportface2016 : Formazioni ufficiali Chelsea-Leicester, #PremierLeague 2021/2022 - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Leicester: formazione quasi tipo per i Blues con Mount in panchina e Ziyech… - SaifulI16916809 : Live Match ?? En Vivo ?? Everton vs Crystal Palace Live?? »?? Chelsea vs Leicester City »?? Aston Villa vs Burn… - zazoomblog : Premier League LIVE: Everton e Burnley per salvarsi quindi Chelsea-Leicester - #Premier #League #LIVE: #Everton -