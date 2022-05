Ultime Notizie – Biniam Girmay, tappo nell’occhio: ritiro dal Giro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il tappo di spumante colpisce l’occhio e Biniam Girmay è costretto al Giro d’Italia 2022. “Sto bene, ma l’occhio mi fa ancora un po’ male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa”, dice l’eritreo un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert. Ieri il 22enne ha messo a segno la prima vittoria di un africano al Giro. A costringerlo al ritiro è la ferita all’occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l’esplosione del tappo della bottiglia di spumante. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildi spumante colpisce l’occhio eè costretto ald’Italia 2022. “Sto bene, ma l’occhio mi fa ancora un po’ male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa”, dice l’eritreo un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert. Ieri il 22enne ha messo a segno la prima vittoria di un africano al. A costringerlo alè la ferita all’occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l’esplosione deldella bottiglia di spumante. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti. Adnkronos, ENTD, Get The ...

