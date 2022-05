No! Donatella Di Cesare non ha definito la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision un atto di guerra contro la Russia (Di martedì 17 maggio 2022) A seguito della vittoria dell’Eurovision da parte del gruppo ucraino Kalush Orchestra, è iniziato a circolare lo screenshot di un presunto tweet di Donatella Di Cesare, controversa filosofa italiana in merito alle sue dichiarazioni sull’invasione russa in Ucraina. Si tratta di un falso, ideato con un intenso satirico che però è stato preso sul serio e come opera della filosofa. Per chi ha fretta La filosofa Di Cesare non ha mai pubblicato un tweet dove definisce la vittoria degli ucraini all’Eurovision come un atto di guerra. Il tweet è stato creato con un intento satirico, preso troppo sul serio dagli utenti. Analisi Ecco il testo presente nel falso tweet: L’intempestiva vittoria ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) A seguito delladell’Eurovision da parte del gruppo ucraino Kalush Orchestra, è iniziato a circolare lo screenshot di un presunto tweet diDiversa filosofa italiana in merito alle sue dichiarazioni sull’invasione russa in Ucraina. Si tratta di un falso, ideato con un intenso satirico che però è stato preso sul serio e come opera della filosofa. Per chi ha fretta La filosofa Dinon ha mai pubblicato un tweet dove definisce ladegli ucrainicome undi. Il tweet è stato creato con un intento satirico, preso troppo sul serio dagli utenti. Analisi Ecco il testo presente nel falso tweet: L’intempestiva...

