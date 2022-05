IBL | sul Pnrr ci sarà presentato il conto Tedeschi e olandesi non pagheranno per l’Italia

Leggi su api.follow

(Di martedì 17 maggio 2022) Il debito pubblico italiano a marzo ha raggiunto quota 2.755,4 miliardi, segnando una nuova crescita di 18,9 miliardi rispetto al mese precedente. A comunicarlo è Bankitalia sottolineando, in modo del tutto notarile e quasi che fosse scontato, che l’aumento è causato dal fabbisogno (22,8 miliardi). Eppure questi sono soldi che gli italiani saranno chiamati a restituirli, in primis quelli derivanti dai prestiti legati alla solidarietà pandemica europea “a tempo”. Il tutto in un momento di forte contrazione della crescita economica dovuta alla crisi derivante dal conflitto russo-ucraino e all’incertezza dell’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid. Approfondiamo il tema con il politologo e scrittore Alberto Mingardi, direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni. Infografica – La biografia dell’intervistato Alberto Mingardi – Lei ha definitouna ...