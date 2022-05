"Domenica In? Ma col caz*** che...": Mara Venier, la frase rubata: parole pesantissime (Di martedì 17 maggio 2022) "Col caz***o che vado in pensione". Mara Venier sfida chi vorrebbe farle le scarpe, dentro a Rai e tra la concorrenza, e rilancia. Nel giorno dell'annuncio del debutto di Domenica in in prime time, venerdì 27 maggio ovviamente su Rai 1, in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta ha confermato Domenica scorsa il grande balzo di palinsesto, rivoluzionario e senza precedenti. E poi, ridendo, si è lasciata sfuggire una frase al peperoncino intercettata da Ivan Rota per Dagospia: "Faccio un'altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi". Quindi la chiosa, come detto poc'anzi, sibillina: "Col caz***o che vado in pensione!". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Colo che vado in pensione".sfida chi vorrebbe farle le scarpe, dentro a Rai e tra la concorrenza, e rilancia. Nel giorno dell'annuncio del debutto diin in prime time, venerdì 27 maggio ovviamente su Rai 1, in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta ha confermatoscorsa il grande balzo di palinsesto, rivoluzionario e senza precedenti. E poi, ridendo, si è lasciata sfuggire unaal peperoncino intercettata da Ivan Rota per Dagospia: "Faccio un'altraIn, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi eMaionchi". Quindi la chiosa, come detto poc'anzi, sibillina: "Colo che vado in pensione!". ...

